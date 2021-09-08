На Украине заявили о новом визите Зеленского в США

Украинский президент Владимир Зеленский снова планирует поездку в США. На этот раз он намерен присутствовать на Генеральной ассамблее ООН. Об этом сообщает «РБК-Украина».

Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров заявил , что «визит в Нью-Йорк готовится». Он обозначил, что президент Украины собирается участвовать в ассамблее. Она открывается 14 сентября в штаб-квартире организации в Нью-Йорке. Общие прения пройдут с 21 по 27 сентября.

В конце августа — начале сентября украинская делегация находилась с визитом в США. 1 сентября украинский президент провёл встречу с президентом США Джо Байденом.

Ранее сообщалось, что суммарная стоимость поездки президента Украины Владимира Зеленского на переговоры к главе США Джо Байдену в Вашингтон составила примерно $316 тысяч, или более 23 млн рублей. Деньги были потрачены на перелёт, проживание и нужды. Об этом сообщается на сайте государственного портала использования публичных средств.