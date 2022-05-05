СМИ: задержанного в Испании Шария экстрадируют на Украину

Анатолий Шарий / Фото sharij.net

Украинские СМИ, ссылаясь на информацию правоохранительных органов заявили, что задержанного блогера Анатолия Шария в ближайшее время экстрадируют из Испании на Украину. Украина объявила оппозиционного политика в государственный розыск по делу о госизмене. Основанием для этого послужила неявка Шария в Службу безопасности Украины для допроса и ознакомления с материалами возбуждённого в отношении него уголовного дела.

Экстрадиция Шария состоится обязательно. Как правило, такое осуществляется в промежутке времени около двух недель - месяца, — говорится в сообщении украинского Telegram-канала издания «Сегодня».

Украинского блогера задержали 4 мая в Испании. Оппозиционера подозревают также в нарушении равенства прав и свобод человека. Задержать мятежного блогера удалось благодаря «тесному взаимодействию» СБУ с их международными партнёрами.

Впервые СБУ возбудила уголовное дело в отношении Шария ещё в начале ноября 2020 года. Тогда причиной преследования стало размещённое им в своём канале на YouTube видео с картой Украины без Крыма. Кроме того, он нелестно отзывался о президенте страны Владимире Зеленском, называя его психически нездоровым человеком, «карликом недоразвитым», а саму Украину он охарактеризовал как «чёрную дыру».