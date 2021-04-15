На Украине заочно арестовали 12 российских самолётов за полёты в Крым

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Турецкая сторона не поддерживает никого в кризисе отношений между Россией и Украиной. Однако государство готово оказать поддержку дипломатическим усилиям по урегулированию конфликта. Об этом в четверг, 15 апреля, сообщил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

Несколько дней назад турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил позицию Анкары, которая не признаёт «аннексию Россией Крыма». Он заявил об этом на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским. Чавушоглу, в...