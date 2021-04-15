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На Украине заочно арестовали 12 российских самолётов за полёты в Крым

12:48, 15 апреля 2021
Фото: pixabay.com

Суд на Украине заочно наложил арест на 12 самолетов российской авиакомпании за пассажирские перевозки в Крым. Киев расценивает это как нарушение своих законов. Об этом сообщила так называемая прокуратура Автономной Республики Крым и Севастополя на своей странице в Facebook.

Наложен арест на 12 самолетов российского авиаперевозчика, которые использовались для перевозки пассажиров в/из закрытого Украиной пункта пропуска «Симферополь-авиа», что находится на временно оккупированной территории АР Крым, — говорится в сообщении.

До этого подобную меру пресечения избрали ещё для 199 российский лайнеров.

Ранее NEWS.ru писал, что секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что Украина может начать военные действия против Крыма при поддержке США. По его словам, с помощью Штатов страна устроит провокации, из-за которых не только будет потеряно много военной техники, но и погибнут её солдаты.

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