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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что Украина может начать военные действия против Крыма при поддержке США. По его словам, с помощью Штатов страна устроит провокации, из-за которых не только будет потеряно много военной техники, но и погибнут её солдаты, передаёт ТАСС.

Поводом для начала военных действий могут стать организованные Украиной при поддержке США провокации с гибелью военнослужащих и потерей военной техники, — сказал Патрушев.

Он отметил, что Киев «заигрывает» перед новой администрацией США и намеревается ввергнуть страну в новые «военные авантюры», несмотря на то что это, как минимум, нанесёт серьёзный урон экономике государства.

Страны Запада во главе с США, заявляя о своей незаинтересованности в разжигании конфликта вокруг Крыма, на самом деле толкают Киев к провокациям и усиливают украинскую армию, заявил Патрушев.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев предупредил крымчан о вероятности терактов и угроз национальной безопасности из-за деятельности США, ряда стран ЕС и Украины, писал NEWS.ru.