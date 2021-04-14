Патрушев предупредил об угрозе терактов в Крыму из-за США и Украины

https://static.news.ru/photo/998474ca-9d13-11eb-8425-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев предупредил крымчан о вероятности терактов и угроз национальной безопасности из-за деятельности США, ряда стран ЕС и Украины. Его слова приводит ТАСС.

На территории Крымского полуострова сохраняются предпосылки возникновения угроз национальной безопасности, обусловленные возможным осложнением межнациональной, межконфессиональной обстановки и вероятностью совершения терактов, — сказал Патрушев.

По его словам, прежде всего спецслужбы Украины пытаются совершать в Крыму диверсии против объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения.

Среди основных причин угроз для жизни называются «деструктивная деятельность США, контролируемых ими блока НАТО, ряда государств ЕС, Украины». Она направлена для дискредитацию имиджа РФ как во внутренней, так и во внешней политике.

Ранее Киевский районный суд Симферополя избрал меру пресечения в виде содержания под стражей второму подозреваемому в подготовке теракта, который был предотвращён силовиками 9 апреля, писал NEWS.ru.