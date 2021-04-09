В Крыму арестовали второго подозреваемого в подготовке теракта

https://static.news.ru/photo/eeeb1f94-9945-11eb-9c44-96000091f725_660.jpg Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Киевский районный суд Симферополя избрал меру пресечения в виде содержания под стражей второму подозреваемому в подготовке теракта, который был предотвращён силовиками 9 апреля. Об аресте подозреваемого ходатайствовал старший следователь-криминалист следственного отдела УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю. Решение было принято в ходе закрытого заседания.

По данным следствия, мужчина разместил в Интернете три видеоролика, пропагандирующих идеологию террористических организаций исламистского толка и оправдывающих действия участников подобных организаций. Кроме того, на своей странице в соцсети он опубликовал фото лидера одной из группировок, входящих в состав международной террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ).

Арестованный также подозревается в изготовлении самодельного взрывного устройства. Бомбу он хранил в рюкзаке по месту проживания, сообщается на сайте суда.

Ранее NEWS.ru писал, что сотрудники ФСБ задержали граждан России 1992 и 1999 годов рождения, которые являются сторонниками запрещённой в РФ террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам». Они планировали вооружённое нападение с использованием самодельных бомб на одно из образовательных учреждений Симферополя. После теракта злоумышленники намеревались отправиться в Сирию и присоединиться там к террористам.