На Украине узаконили конфискацию имущества сторонников спецоперации

Фото Dmitry Chasovitin/Global Look Press

Украинский суд утвердил закон, разрешающий конфискацию имущества тех, кто поддерживает российскую военную спецоперацию, заявил председатель Верховной рады Руслан Стефанчук на своей странице в Facebook (соцсеть запрещена на территории РФ). Он уточнил, что законопроект приняли 12 мая в ходе пленарного заседания парламента. Кроме того, Верховная рада утвердила указ президента Владимира Зеленского о принудительном изъятии российского имущества на территории Украины.

Двенадцатого мая на пленарном заседании парламента принят... закон № 7194 — разрешили конфисковать имущество тех, кто поддерживает российскую спецоперацию, по решению суда, — написал Стефанчук.

11 мая правительство Украины утвердило документ, согласно которому все российские активы в стране переходят украинскому государству. СНБО изымет 99,8% акций Проминвестбанка (ПИБ), принадлежащих ВЭБ.РФ, и 100% акций МР Банка, принадлежащего Сбербанку России.

Совет также изымет права требования долга ВЭБ.РФ к Проминвестбанку на 0,93 млрд гривен и Сбербанка России к МР Банку на 14,9 млрд гривен. Активы «дочек» предприятий также отойдут СНБО, за исключением 3 млрд гривен МР банка, которые направят на удовлетворение требований его кредиторов.