На Украине умерли от голода мать и дочь, жившие на пенсию

Две жительницы города Тернополь на западе Украины умерли от голода. Семья из трёх взрослых женщин жила лишь на две пенсии, сообщает издание Zaxid.net.

О смерти 78-летней матери и её младшей 50-летней дочери стало известно, после того, как полицейские вскрыли их квартиру. Жаловались на исходящие из неё запахи соседи погибших.

Полицейские нашли тела двух женщин, которые, по предварительным данным, были мертвы две-три недели. Также в квартире нашли живой 55-летнюю старшую дочь погибшей хозяйки. Медики определили, что женщина-инвалид долго голодала, она весит всего 30 кг. Её госпитализировали.

По словам соседей, месяц назад младшая дочь хозяйки ещё выходила из дома за продуктами или на почту. Прежде она работала медсестрой в одной из местных больниц,но уволилась после начала пандемии, ухаживала за матерью и сестрой-инвалидом.

Издание предполагает, что единственным источником дохода трёх женщин были пенсии матери и дочери-инвалида.

Ранее стало известно, что депутат Верховной рады Илья Кива отреагировал на отчёт Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) о количестве недоедающих украинцев. Оказалось, что испытывают голод 1,1 млн человек. Кива обратил внимание, что по общему числу людей, которым не хватает продуктов питания, Украина оказалась в Европе на первом месте. Эпоха бедности закончилась, началась эпоха голода и нищеты, отметил он.