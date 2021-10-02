На Украине связали перекрытие транзита газа с водной блокадой Крыма

Соглашение между Россией и Венгрией о поставках газа лишит Киев возможности распоряжаться чужими ресурсами. Об этом заявил представитель «Комсомола Украины» Александр Кононович на YouTube-канале музыканта Тарика Незалежко. Он связал перекрытие транзита газа с водной блокадой Крыма.

По его словам, раньше благодаря транзиту украинцы могли «отнимать» российский газ у Венгрии, но теперь страну ждут дополнительные расходы, в частности на газовую инфраструктуру. При этом Кононович отметил, что такой шаг так или иначе связан с политикой в отношении Москвы.

Чтобы прокачать газ, мы денежки у русских берём, а по итогу мы просто отбираем из трубы. Знаете, течёт река, мы взяли черпанули и утолили жажду газовую. А теперь перекрыли, так же как и вы перекрыли в Крым воду, — подчеркнул Кононович.

Ранее депутат Верховной рады заявил о том, что поставки российского газа в Венгрию в обход Украины в перспективе приведут к развалу страны.

Венгрия и «Газпром» подписали новый контракт. Договорённости предусматривают поставки 3,5 млрд кубометров газа в год через Сербию посредством «Турецкого потока» и 1 млрд кубометров в год через Австрию. Поставки через территорию Украины были остановлены. До этого импорт газа из Венгрии на Украину происходил путём виртуального реверса. Теперь без транзита у Киева не будет возможности импорта.

Северо-Крымский канал, идущий от Днепра, был перекрыт Украиной в одностороннем порядке в 2014 году после воссоединения полуострова с Россией. После этого в Крыму начались проблемы с пресной водой.