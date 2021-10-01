В Раде рассказали, как «Газпром» разрушит Украину

Поставки российского газа в Венгрию в обход Украины в перспективе приведут к развалу страны. Об этом в своём Telegram-канале написал депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива.

По мнению Кивы сложившаяся ситуация является началом конца украинской экономики, а в последствии и развала страны.

Российский «Газпром» сегодня начал поставки газа в Венгрию через газопровод «Балканский поток», который идет в обход территории Украины! Всё это произошло благодаря бездумной преступной экономической и политической позиции власти, — написал депутат.

Кива считает, что приведших к таким результатам украинских политиков теперь можно привлекать за «предательство. сдачу национальных интересов и вредительство», а также за уничтожение украинской газотранспортной системы. Последняя, по словам депутата, ежегодно приносила стране около $3 млрд.

Всё это было сделано в угоду американским партнёрам, убеждён депутат, и точно не бесплатно. Он напомнил, что США хотели продавать собственный сжиженный газ в Европе, но проиграли рынок России.

А Украина, подыгрывая Америке в этой игре, просто уничтожила свою экономику и будущее. Фатальная история ещё одного Афганистана, — констатировал Кива.

Новые контракты Венгрии с компанией «Газпром» вступили в действие с 1 октября. Договорённости предусматривают поставки 3,5 млрд кубометров газа в год через Сербию посредством «Турецкого потока» и 1 млрд кубометров в год через Австрию. Поставки через территорию Украины были остановлены. До этого импорт газа из Венгрии на Украину происходил путём виртуального реверса. Теперь без транзита у Киева не будет возможности импорта.