На Украине сообщили, что не запрашивали прямого диалога Путина и Зеленского

Член делегации Украины в мирных переговорах с Россией, руководитель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия на брифинге сообщил, что Киев не делал запрос в Москву на проведение прямого диалога между лидерами двух стран Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, передаёт РИА Новости. Украинский президент ранее призвал Путина сесть за стол переговоров и прекратить спецоперацию до милитаризации.

Президент Зеленский не запрашивал никаких контактов для прямого диалога, кроме как в каких-то публичных заявлениях. То есть не было официальных запросов, которые бы отправлялись в Кремль, — сказал Арахамия.

Зеленский в интервью зарубежным СМИ сообщил, что только благодаря диалогу можно прекратить эскалацию. Он также потребовал, чтобы российские войска покинули территорию Украины.

Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк на брифинге также сообщил, что у России и Украины «жёсткие» переговорные позиции, поэтому мирные переговоры идут тяжело. Он отметил, что украинские власти не пойдут на уступки, которые «преуменьшат борьбу Украины за территориальную целостность». Однако Подоляк отметил, что РФ чётко предоставила свои требования, поэтому киевской делегации «комфортно работать». Отмечается, что стороны договорились проводить будущие переговоры в закрытом режиме.