На Украине рассказали, почему на самом деле уволили из МВД Авакова

Бывший руководитель офиса президента Украины Андрей Богдан раскрыл причину увольнения Арсена Авакова с поста министра внутренних дел. Подчинённые Авакова некстати остановили автомобиль человека, связанного с президентом Владимиром Зеленским, отметил он в беседе с журналистом Дмитрием Гордоном, опубликованным на YouTube.

Богдан рассказал , что полиция остановила за употребление алкоголя депутата от «Слуги народа» Евгения Брагаря.

Знаешь, есть народный депутат Евгений Брагарь?.. Это сын какой-то женщины, которая очень близка к Владимиру Александровичу [Зеленскому]. То ли няня его детей, то ли... То есть человек, который долгую историю прошёл с ним. Он его очень ценит, — пояснил Богдан.

Он подчеркнул, что не знает пил Брагарь, не пил, однако для Зеленского факт его остановки оказался «красной тряпкой». После этого Авакову пришлось оставить пост, который он занимал семь лет.

Ранее стало известно, что заместитель министра МВД Украины Антон Геращенко раскрыл причину отставки Арсена Авакова. По словам замминистра, руководитель ведомства покинул пост потому, что его об этом попросил президент Зеленский. По словам Геращенко, шаг этот для Авакова был «абсолютно спокойным, взвешенным», о нём знали в узком кругу и давно его готовили.