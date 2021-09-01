На Украине рассказали об оборонном партнёрстве с США

Депутат Верховной рады, председатель парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич заявил, что в оборонных соглашениях с США установлены конкретные договорённости. Его слова приводит «Интерфакс-Украина».

Завитневич добавил, что по соглашению предусмотрены тестирование вооружения и проведение научно-исследовательских работ с использованием технологий, которых нет на Украине.

Также, по его словам, США помогут Украине противостоять агрессии со стороны России и защитить суверенитет, территориальную целостность страны и её свободное развитие.

Сохранение и развитие демократии в нашей стране — это гарантия, что весь регион сохранит свободу, ведь риски в вопросах безопасности, созданные Российской Федерацией против нашей страны, угрожают не только всему нашему региону, но и глобальной стабильности, — сказал депутат.

Ранее политолог Никита Масленников оценил финансовую помощь США Украине и назвал её «жестом доброй воли». По его словам, украинский президент Владимир Зеленский продолжительное время просил западных партнёров предоставить очередную финансовую помощь стране. Однако добиться каких-либо существенных результатов в этом направлении удалось только в начале сентября с помощью прямого визита в Вашингтон.