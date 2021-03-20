На Украине прокомментировали запрет иностранцам иметь землю в Крыму

https://static.news.ru/photo/1b09cf6a-8980-11eb-b878-96000091f725_660.jpg Фото: Valery Lukyanov/Global Look Press

Юридически ничтожным назван официальным Киевом указ о запрете для иностранцев владеть землёй в Крыму. Об этом рассказал пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

Ранее резидент РФ Владимир Путин подписал указ, который запрещает иностранцам владеть землёй в 19 из 25 районов полуострова. Он касается и граждан Украины.

Николенко считает, что этот запрет не приведёт к правовым последствиям для страны. Он подчеркнул, что Украина намерена восстановить права законных собственников на участки земли «после возвращения Крыма», сообщает РБК — Украина.

При этом пресс-секретарь отметил, что вопросу лишения украинцев права собственности на землю в Крыму уделят особое внимание в рамках саммита «Крымской платформы», который пройдёт в августе.

О том, что власти Украины приняли стратегию по возвращению Крыма, рассказал министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба. По его словам, план действий состоит из трёх пунктов. Первый — утверждённая стратегия Совета нацбезопасности и обороны Украины. Второй — консолидация партнёров в рамках «Крымской платформы». Третий пункт — восстановление международного права Украины над Крымом.

Крым вошёл в состав России после проведённого в марте 2014 года референдума. На нём 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Это произошло после госпереворота на Украине в феврале 2014 года, когда действующий глава государства Виктор Янукович вынужден был бежать из страны. Киев считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.

Ранее NEWS.ru сообщал, что план Киева вернуть Крым путём привлечения международных организаций и других стран бессмыслен, считает глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель. Ранее парламент Украины призвал мировое сообщество усилить санкционное давление на Россию и противодействовать «милитаризации» полуострова.