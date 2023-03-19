На Украине назвали сроки восстановления энергосистемы Глава Госэнергонадзора Украины Слободян: восстановление энергосистемы займет годы

Фото: Jens Büttner / dpa / Global Look Press

Председатель государственной инспекции энергетического надзора Руслан Слободян заявил, что полное восстановление украинской энергосистемы займет годы, пишут «Известия». Он добавил, что самую большую сложность представляет ремонт высоковольтного электрооборудования. Он пояснил, что по некоторым видам оборудования срок изготовления составляет 15 месяцев.

Самое сложное сейчас в части высоковольтного электрооборудования. <...> По некоторым видам оборудования срок изготовления составляет 15 месяцев. Иногда приходится просто ждать его появления на заводах, — сказал Слободян.

Он отказался гарантировать бесперебойное энергоснабжение в стране и отметил, что «это просто невозможно». Он уточнил, что прогресса в этой области помогла добиться поддержка Запада.

Ранее украинский оператор «Энергоатом» сообщил, что Запорожская станция оказалась обесточенной после серии обстрелов в ночь на 9 марта. В компании заявили, что горючего на АЭС осталось на 10 дней и, если за это время не будет возобновлено внешнее питание, миру может грозить «авария с радиационными последствиями».

Позднее представители ЗАЭС подтвердили, что станция была отключена от энергосистемы Украины из-за короткого замыкания. По словам представителей АЭС, угроз нарушения безопасности не существует, радиационная обстановка в регионе в норме. Они уточнили, что 1-й и 3-й блоки станции находятся в ремонте, остальные переведены в режим холодного останова.