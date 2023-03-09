На ЗАЭС оценили вероятность крупной аварии с последствиями для всего мира На ЗАЭС опровергли возможную крупную аварию с последствиями для всего мира

Фото: Dmitry Grigoriev/Global Look Press

Запорожская АЭС

Заявления украинского оператора «Энергоатом» о том, что авария на Запорожской атомной станции может привести к радиационным последствиям для всего мира, не следует воспринимать всерьез, заявили NEWS.ru в пресс-службе ЗАЭС. По словам представителей станции, никаких угроз для безопасности в результате короткого замыкания нет.

Сообщение «Энергоатома» о том, что в случае невозможности обновления внешнего питания станции в течение этого времени может произойти авария с радиационными последствиями для всего мира, не соответствует действительности. Угроз нарушений пределов безопасности нет. Радиационный фон на станции и прилегающей территории без изменений и находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, — рассказали в пресс-службе ЗАЭС.

Ранее «Энергоатом» сообщил, что ЗАЭС оказалась обесточенной после серии обстрелов в ночь на 9 марта. В компании заявили, что горючего на АЭС осталось на 10 дней и если за это время не будет возобновлено внешнее питание, миру может грозить «авария с радиационными последствиями» для всего мира.

Позднее представители ЗАЭС подтвердили, что станция была отключена от энергосистемы Украины из-за короткого замыкания. По словам представителей АЭС, угроз нарушения безопасности нет, радиационная обстановка в регионе в норме. Они уточнили, что 1-й и 3-й блоки станции находятся в ремонте, остальные переведены в режим холодного останова.