«Начался обратный отсчет»: в «Энергоатоме» заявили, что ЗАЭС обесточена «Энергоатом»: ЗАЭС обесточена из-за обстрелов

Фото: t.me/znppofficial

Запорожская атомная станция

Запорожская атомная станция оказалась обесточенной после серии обстрелов в ночь на 9 марта, сообщила в Telegram-канале украинская компания-оператор «Энергоатом». В компании заявили, что горючего на АЭС осталось на 10 дней и, если за это время не будет возобновлено внешнее питание, миру может грозить «авария с радиационными последствиями» для всего мира.

В результате <...> обстрелов отключилась последняя линия связи Запорожской АЭС с украинской энергосистемой. В настоящее время станция обесточена. <...> 5-й и 6-й энергоблоки переводятся в холодное состояние, включились 18 дизель-генераторов для питания собственных нужд ЗАЭС. Горючего для их работы остается на 10 суток. Начался обратный отсчет времени, — говорится в сообщении «Энергоатома».

Представители компании также заявили, что из-за угрозы продолжения ракетных обстрелов все АЭС на Украине были вынуждены разгрузить мощность до 4700 МВт.

В ночь на 9 марта в Киеве и ряде других городов Украины прогремели взрывы. В некоторых случаях взрывы объясняются работой ПВО. Информацию о взрывах в Киеве подтвердил мэр города Виталий Кличко. Он уточнил, что они произошли в Голосеевском районе, но подробностей не привел. Мэр добавил, что экстренные службы направлены на место происшествия, а в столице начались экстренные отключения света — без электричества 15% жителей.

Глава облгосадминистрации Одесской области Максим Марченко сообщил о массированном ракетном обстреле и ударе по объекту энергетической инфраструктуры в регионе. Глава Харьковской области Олег Синегубов заявил, что удары нанесли также по Харькову и области.

Как сообщают различные украинские Telegram-каналы, взрывы также прогремели в Днепре, Ивано-Франковске, Тернополе, Сумах, Львове, Луцке, Ровно.