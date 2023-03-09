В городах Украины прогремели взрывы

Фото: Cpl. Brendan Mullin/Global Look Press

В Киеве и ряде других городов Украины прогремели взрывы, сообщает Telegram-канал издания «Зеркало недели» со ссылкой на местные паблики. В некоторых случаях взрывы объясняются работой ПВО. Официальной информации от Минобороны РФ пока нет.

Киев, местные паблики сообщают о взрывах. Оставайтесь в укрытиях! — говорится в одном из сообщений.

По данным Telegram-канал УНИАН, в украинской столице прогремело по меньшей мере два взрыва, что подтверждается очевидцами.

Информацию о взрывах в Киеве подтвердил в Telegram и мэр города Виталий Кличко. Он уточнил, что они произошли в Голосеевском районе, но подробностей не привел. Мэр добавил, что экстренные службы направлены на место происшествия, а в столице начались экстренные отключения света — без электричества 15% жителей.

Руководитель Одесской области Максим Марченко сообщил в Telegram о массированном ракетном обстреле и ударе по объекту энергетической инфраструктуры. Глава Харьковской области Олег Синегубов заявил, что удары нанесли также по Харькову и области.

По данным украинских СМИ, взрывы прогремели в Днепре, Ивано-Франковске, Тернополе, Сумах, Львове, Луцке, Ровно.

Ранее сообщалось, что на Украине три раза за сутки объявлялась воздушная тревога. Сирены звучали в Киевской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Запорожской областях.