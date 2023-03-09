Россия подтвердила отключение Запорожской АЭС от энергосистемы Украины Пресс-служба ЗАЭС подтвердила отключение станции от энергосистемы Украины

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Сотрудники Запорожской атомной электростанции на территории

Запорожская атомная станция была отключена от энергосистемы Украины из-за короткого замыкания, об этом сообщила пресс-служба ЗАЭС в Telegram. Как рассказали представители станции, угроз нарушения безопасности нет, радиационная обстановка в регионе в норме.

В результате короткого замыкания <...> на Запорожской АЭС действиями автоматики были запущены дизель-генераторы для обеспечения собственных нужд станции. Все системы безопасности сработали штатно. Запасов топлива для обеспечения работы дизель-генераторов достаточно, и они постоянно пополняются. <...> Радиационный фон на станции и прилегающей территории без изменений и находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, — говорится в сообщении.

Представители АЭС уточнили, что 1-й и 3-й блок станции находятся в ремонте, остальные переведены в режим холодного останова.

Ранее украинская компания-оператор «Энергоатом» сообщила, что ЗАЭС оказалась обесточенной после серии обстрелов в ночь на 9 марта. В компании заявили, что горючего на АЭС осталось на 10 дней и, если за это время не будет возобновлено внешнее питание, миру может грозить «авария с радиационными последствиями» для всего мира.