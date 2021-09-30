На Украине назвали пригрозившего России проблемами Кулебу «обезьяной»

Экс-депутат Верховной рады, лидер партии «НАШИ» Евгений Мураев назвал обезьяной главу МИД Украины Дмитрия Кулебу, который пообещал России серьёзные проблемы. Об этом он заявил в интервью телеканалу «НАШ». Ранее Кулеба призвал российскую сторону прекратить агрессию, в противном случае у неё, по словам министра, будут серьёзные проблемы.

Вы знаете, что такое испанский стыд? Это когда творит один, а стыдно тебе. Вот испанский стыд. Мы сильнейшая нация, у нас сумасшедший экономический потенциал и одни обезьяны во власти. Я сказал в общем. Хотя Кулеба — обезьяна. И просто стыдно, — возмутился Мураев.

По его словам, Украина «попрошайничает» и доставляет дискомфорт своим соседям. Находясь не в том положении, глава МИД не должен себя так вести.

Мураев также отметил, что Украина должна стать площадкой для переговоров России и Европы. По его мнению, геополитическое объединение произойдёт рано или поздно.

Ранее Кулеба заявил, что Киев готов создать «серьёзные проблемы» для Москвы. В ходе беседы украинский дипломат обвинил Россию в «манипуляциях, лжи и цинизме», подчеркнув, что Киев не сидит, «ожидая у моря погоды». Он работает с партнёрами с целью создания условий, которые «вынудят Россию прекратить агрессию».