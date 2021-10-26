На Украине назвали «альтернативу русскому миру»

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал Люблинский треугольник из Украины, Польши и Литвы «осью безопасности на восточном фланге НАТО». Также он считает этот проект «альтернативой русскому миру». Об этом политик написал на своей странице в Twitter.

Платформа сотрудничества Литвы, Польши и Украины под названием «Люблинский треугольник» была создана в июле 2020 года. Этот формат предусматривает взаимодействие трёх стран для реализации целей по устойчивому участию в развитии «Восточного партнерства» (инициатива Европейского союза по сближению с Азербайджаном, Арменией, Белоруссией, Грузией, Молдавией, Украиной). Кроме того, в проекте обозначены планы Украины о вступлении НАТО и в ЕС.

«Люблинский треугольник» — это важный региональный альянс Украины. Он создает ось безопасности на восточном фланге НАТО и альтернативу «русскому миру, — написал Кулеба.

По его словам, этот проект является «воплощением идеи Межморья, потому что объединяет дружественные государства между Балтийским и Черным морями».

Ранее сообщалось, что Киев будет готов принять ряд ответных мер в случае, если Россия «перекроет поставки газа» на Украину. Об этом также заявил Кулеба. Российская сторона заявила о готовности исполнять свои транзитные договорённости по газу в случае коммерческих предложений от Киева.