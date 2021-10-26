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Кулеба пригрозил России из-за возможной остановки транзита газа

16:45, 26 октября 2021
Кулеба пригрозил России из-за возможной остановки транзита газа
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Киев будет готов принять ряд ответных мер в случае, если Россия «перекроет поставки газа» на Украину. Об этом на своей официальной странице в Twitter написал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Ранее российская сторона заявила о готовности исполнять свои транзитные договорённости по газу в случае коммерческих предложений от Киева.

Россия пока не перекрывала поставки газа в Украину. В случае если Кремль решит это сделать и разрушить остатки репутации как поставщика энергоносителей в Европу, у нас есть ряд асимметричных ответных шагов, — написал дипломат.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для сохранения транзит газа, Украина должна обратиться к европейским поставщикам, которые и будут закупать топливо. Он напомнил, что Россия будет увеличивать сумму контрактов в случае спроса на газ, о чём говорил в том числе и президент Владимир Путин. Для этого европейские компании могут заключить с Россией новые долгосрочные соглашения с увеличенными объёмами и с учётом растущих потребностей в газе.

Ранее в Минэнерго заявили, что Россия готова к десинхронизации энергетической системы с Украиной после 2023 года, но не исключает поставок в будущем. В этом отношении многое будет зависеть от коммерческих условий, на которых будут проходить поставки.

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