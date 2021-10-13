В Минэнерго прокомментировали отключение России от энергосистемы Украины

Россия готова к десинхронизации энергетической системы с Украиной после 2023 года, но не исключает поставок в будущем. В этом отношении многое будет зависеть от коммерческих условий, на которых энергопоставки будут производиться. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» заявил глава Минэнерго Николай Шульгинов.
По словам Шульгинова, Украина
Для нас выход из синхронной зоны или запросы импорта никак не влияют [на ситуацию], — подчеркнул министр.
Ранее сообщалось, что Украина не станет возобновлять импорт электричества из РФ и Белоруссии, срок запрета на который заканчивается 1 ноября. До этого украинское издание «Экономическая правда» сообщило, что импорт электроэнергии из Белоруссии позволит решить энергетический кризис, начавшийся на Украине в конце сентября — начале октября. В случае если Белоруссия откажется поставлять топливо по политическим причинам, Украине с большой долей вероятности придётся вводить искусственные ограничения внутреннего потребления.