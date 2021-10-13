Песков сообщил, при каких условиях Украина сохранит транзит газа

Россия готова исполнять свои транзитные договоренности по газу в случае коммерческих предложений от Киева. Для того, чтобы сохранить транзит газа, Украина должна обратиться к европейским поставщикам, которые и будут закупать топливо. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, которого цитирует РИА Новости.

Песков напомнил, что Россия будет увеличивать сумму контрактов в случае спроса на газ, о чём говорил в том числе и президент Владимир Путин. Для этого европейские компании могут заключить с Россией новые долгосрочные соглашения с увеличенными объёмами и с учётом растущих потребностей в газе.

То есть чтобы что-то транспортировать через территорию Украины, нужно чтобы это кто-то купил. И это как раз наши покупатели в Европе, — уточнил пресс-секретарь президента.

Он также подчеркнул, что в настоящее время Россия «безукоризненно» выполняет все условия контрактных обязательств, и объёмы поставок согласно имеющимся договорам увеличены до максимума. О поставках же сверх контрактов речи не идёт, так как Россия не намерена ничего поставлять бесплатно.

Ранее в Минэнерго заявили, что Россия готова к десинхронизации энергетической системы с Украиной после 2023 года, но не исключает поставок в будущем. В этом отношении многое будет зависеть от коммерческих условий, на которых будут проходить поставки.