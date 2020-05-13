На Украине могут столкнуться с дефицитом воды

https://static.news.ru/photo/fc8bae84-9559-11ea-b624-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bulkin Sergey/NEWS.RU

В Совете национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) сообщили, что в стране могут пересмотреть расход и потребление водных ресурсов из-за нехватки воды в бассейнах некоторых рек.

По информации Государственного агентства водных ресурсов Украины, последние пять лет были маловодными, и существует вероятность возникновения водного дефицита в бассейнах некоторых рек, которые имеют значительную антропогенную нагрузку, — привели пресс-службу СНБО Украины на портале ua.news.ru.

Также на дефицит водных ресурсов повлияла аномально тёплая зима и отсутствие осадков. Отмечается, что прежде всего, с нехваткой водных ресурсов столкнутся промышленные предприятия и ГЭС.

Секретарь СНБО обратил внимание на важность проведения полной инвентаризации источников подземных вод питьевого качества и артезианских скважин с целью привлечения их к системам водоснабжения, — отметили в пресс-службе ведомства.

В СНБО подчеркнули, что сельское хозяйство и население будут в приоритете при распределении запасов воды.

Ранее NEWS.ru писал, что в болгарском городе Перник ввели режим чрезвычайной ситуации из-за нехватки воды. Сообщается, что причиной дефицита воды стала засуха в регионе.