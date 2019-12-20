Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) объявлен в болгарском городе Перник из-за проблем с водоснабжением.
По словам главы городской администрации Станислава Владимирова, данная меря необходима для скорейшего проведения ремонтных работ и обеспечения дополнительного притока воды в водохранилище «Студена». Она позволит заключать договоры со строительными компаниями, минуя стадию конкурсных процедур.
Население Перника превышает 100 тысяч человек. Объём воды в «Студене» в настоящее время составляет менее шестой части от нормы, приток воды впятеро меньше оттока. Причиной критической ситуации с водой стала засуха в регионе,
Ранее NEWS.ru писал, что проблемы с водоснабжением возникли в Благовещенске. Перебои с водой возникли из-за резкого похолодания. Оно привело к образованию льда, который забил сетки системы забора воды и вызвал падение давления.
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