https://static.news.ru/photo/6386ae0c-23f6-11ea-8317-fa163e074e61_660.jpg Фото: Janus/imageBROKER.com/Global Look Press

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) объявлен в болгарском городе Перник из-за проблем с водоснабжением.

По словам главы городской администрации Станислава Владимирова, данная меря необходима для скорейшего проведения ремонтных работ и обеспечения дополнительного притока воды в водохранилище «Студена». Она позволит заключать договоры со строительными компаниями, минуя стадию конкурсных процедур.

Население Перника превышает 100 тысяч человек. Объём воды в «Студене» в настоящее время составляет менее шестой части от нормы, приток воды впятеро меньше оттока. Причиной критической ситуации с водой стала засуха в регионе, сообщает ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что проблемы с водоснабжением возникли в Благовещенске. Перебои с водой возникли из-за резкого похолодания. Оно привело к образованию льда, который забил сетки системы забора воды и вызвал падение давления.