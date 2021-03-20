На Украине митингующие бросают взрывпакеты и петарды у офиса президента

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Сторонники приговорённого к семи годам за разбой экс-главы одесской ячейки запрещённой в России организации «Правый сектор» Сергея Стерненко проводят митинг возле офиса президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее суд в Одессе признал Сергея Стерненко виновным в похищении человека и приговорил его к семи годам лишения свободы с конфискацией половины имущества. Защита националиста намерена обжаловать вердикт, а его сторонники угрожали работникам прокуратуры после судебного процесса.

20 марта более тысячи человек собрались на улице Банковой непосредственно возле здания офиса президента Украины. Они держат разные плакаты в поддержку Стерненко, а также с требованиями освободить осужденного. В акции принимает участие в основном молодёжь. Периодически они скандируют «Свободу Стерненко!», сообщает РИА Новости.

В 2015 году в Одесской области похитили депутата Коминтерновского райсовета Сергея Щербича, его избивали, требуя отказаться от депутатского мандата. Щербич обратился к правоохранителям и заявил, что его похитили Стерненко и его соратник Руслан Демчук.

В день вынесения приговора между националистами и полицейскими произошли столкновения у офиса Зеленского. Несколько стражей порядка пострадали, были задержаны 17 протестующих, писал NEWS.ru.