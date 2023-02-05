На Украине бывшим министрам пообещали жесткие меры Арахамия: имущество лишенных гражданства бывших министров конфискуют в пользу Украины

Фото: PRESIDENT OF UKRAINE / www.imago-images.de / Global Look Press

Глава партии «Слуга народа» в Верховной раде Украины Давид Арахамия заявил, что в отношении лишенных гражданства бывших министров и политиков будут применены жесткие меры, передает URA.RU. Он пояснил, что речь идет об аресте их имущества, которое будет конфисковано в пользу государства.

На них будут наложены санкции. Их имущество арестуют и конфискуют в пользу государства, — сказал Арахамия.

Он не стал уточнять, на основании чего будет проведено изъятие собственности у бывших членов украинского кабмина.

Президента Украины Владимир Зеленский ранее подписал указ о лишении гражданства нескольких топ-чиновников, которые занимали свои должности при экс-президенте Викторе Януковиче. Основанием для этого стало наличие у них российского гражданства. В числе тех, кого лишили украинского паспорта оказались экс-министр министр образования и науки Дмитрий Табачник, бывший министр внутренних дел Виталий Захарченко, бывший глава Службы безопасности Украины Александр Якименко и другие.

1 февраля Зеленский в своем видеообращении анонсировал новые увольнения в правительстве страны. Он отметил, что не соответствующие требованиям государства и общества чиновники после «кадрового затишья» будут отправлены в отставку.