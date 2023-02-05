Зеленский лишил гражданства топ-чиновников времен Януковича

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Владимир Зеленский

Президента Украины Владимир Зеленский подписал указ о лишении гражданства нескольких топ-чиновников, которые занимали свои должности при экс-президенте Викторе Януковиче, пишет «УНН» со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Основанием для этого стало наличие у них российского гражданства.

В числе тех, кого лишили украинского паспорта оказались экс-министр министр образования и науки Дмитрий Табачник, бывший министр внутренних дел Виталий Захарченко, бывший глава администрации президента Андрей Клюев, бывший глава Службы безопасности Украины Александр Якименко, экс-министр доходов и сборов Александр Клименко.

Всего было лишено гражданства 15 человек.

1 февраля украинский президент Владимир Зеленский в своем видеообращении анонсировал новые увольнения в правительстве страны. Он отметил, что не соответствующие требованиям государства и общества чиновники после «кадрового затишья» будут отправлены в отставку.

Ранее замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко решил покинуть свой пост и написал заявление об увольнении по собственному желанию. Он поблагодарил главу государства Владимира Зеленского за оказанное доверие. До этого свой пост оставил советник главы офиса президента Алексей Арестович.