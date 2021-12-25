На Украине беременных и женщин с детьми поставят на воинский учёт

На Украине под воинский учёт попадут беременные и женщины с маленькими детьми. Согласно инициативе, будет введён новый список профессий, представительницы которых будут должны встать на военный учёт, несмотря на их статус материнства. Уточняется, что как и в случае с мужчинами, будут учитываться состояние здоровья женщин, а также семейное положение. Об этом сообщает Минобороны Украины в Facebook.

Женщины, имеющие специальность и/или профессию, родственную соответствующей военно-учётной специальности, определённой в перечне, <...> берутся на учёт военнообязанных. Беременные женщины и с малолетними детьми тоже берутся на воинский учёт, — говорится в сообщении.

При этом ведомство успокаивает, что до конца 2022 года эти изменения «никак не повлияют на жизнь украинцев». Там также уточнили, что новый указ Минобороны расширяет перечень профессий, представительницы которых могут пойти на военную службу, поскольку предыдущее постановление Кабинета Министров от 1994 года, утверждавшее перечень данных специальностей, устарело и признано недействительным.

Женщины состояли на военном учёте и раньше, но это касалось ограниченного круга профессий, таких как врачи, женщины — военнослужащие запаса.

Работы по выполнению заказа запланированы до конца 2022 года. Подчеркивается, что их главная цель — ввести в силу новое законодательство, знать резервы страны и «быть готовыми, потому что ситуация обязывает».

Ранее депутат Госдумы Михаил Делягин сообщил о том, что Украина в скором времени может начать боевые действия против России. Он также назвал российские города, которые могут подвергнуться нападению.