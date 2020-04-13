На статую Христа в Рио-де-Жанейро «надели» медицинский халат

https://static.news.ru/photo/2a9f7c00-7d73-11ea-8da2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Fabio Teixeira/Global Look Press

Статую Христа-Искупителя на горе Корковадо в Рио-де-Жанейро на Пасху «одели» в халат врача в знак солидарности с медиками, которые в настоящее время ведут героическую борьбу с коронавирусом. Таким образом организаторы акции поблагодарили врачей всего мира.

По данным телеканала Globo, новый вид статуя получила благодаря подсветке. На монументе также появилось «спасибо» на английском, португальском, испанском, немецком, итальянском, китайском, французском, арабском и русском языках. Кроме того, статую подсветили в цвета национальных флагов стран, наиболее сильно пострадавших от коронавируса: США, Испании, Италии, Китая, а также Бразилии.

Rio's Christ the Redeemer statue lit up to look like a doctor on Easter Sunday to honor health care workers on the front lines of the coronavirus battle. https://t.co/IsS7UPErUb pic.twitter.com/T3ssZo9mud — ABC News (@ABC) April 13, 2020

Жертвами коронавируса на территории Бразилии стали более 1220 человек, в стране зарегистрировано более 22 160 случаев заражения.

Как писал NEWS.ru, в Бразилии 97-летняя женщина стала самой пожилой пациенткой среди тех, кому удалось излечиться от коронавируса. Джина Даль Коллето была госпитализирована с симптомами инфекции 1 апреля, и мало кто мог подумать, что пенсионерке удастся побороть COVID-19. Несмотря на это, 12 апреля бразильянку выписали из госпиталя в Сан-Паулу по выздоровлении. Под аплодисменты докторов и медсестёр её выкатили из здания на инвалидном кресле.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 1,8 млн человек, более 114 тысяч умерли, более 430 тысяч выздоровели. В России зарегистрировано 18 328 заболевших коронавирусом в 82 регионах, число выздоровевших увеличилось до 1470 человек. За весь период в РФ от коронавируса скончалось 148 человек.