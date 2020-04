На статую Христа в Рио-де-Жанейро «надели» медицинский халат

По данным телеканала Globo, новый вид статуя получила благодаря подсветке. На монументе также появилось «спасибо» на английском, португальском, испанском, немецком, итальянском, китайском, французском, арабском и русском языках. Кроме того, статую подсветили в цвета национальных флагов стран, наиболее сильно пострадавших от коронавируса: США, Испании, Италии, Китая, а также Бразилии.

Rio's Christ the Redeemer statue lit up to look like a doctor on Easter Sunday to honor health care workers on the front lines of the coronavirus battle. https://t.co/IsS7UPErUb pic.twitter.com/T3ssZo9mud