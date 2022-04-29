На месте «Азовстали» может появиться мемориальный парк Басурин допустил, что на месте «Азовстали» появится парк в память о погибших в Мариуполе

Металлургический комбинат «Азовсталь» Мариуполь. Украина / Фото Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин допустил в эфире телеканала «Россия 1», что на месте завода «Азовсталь» может появиться мемориальный парк в память о погибших в Мариуполе. По его словам, предприятие строилось ещё до Великой Отечественной войны и является слишком устаревшим и энергоёмким, чтобы его восстанавливать.

Смысл его восстанавливать, если можно восстановить менее энергоемкие производства и дальше их развивать. А на этой площадке, может, разовьют парк памяти о тех жертвах, которые появились в Мариуполе, — сказал Басурин.

Ранее мэр Мариуполя Константин Иващенко сообщил, что оккупированный силами ВСУ завод «Азовсталь» не будет восстанавливаться после окончания боевых действий. В свою очередь глава ДНР Денис Пушилин заявил, что судьбу предприятия должны решить горожане. По его словам, завод загрязнял Мариуполь, не позволяя ему стать курортным городом. При этом известно, что металлургический комбинат «Ильич» и завод «Азовмаш» могут быть восстановлены.