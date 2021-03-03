На Канарах мигранты изнасиловали предложившую им помощь женщину

https://static.news.ru/photo/c8d22390-7c5b-11eb-b52f-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Четверо мигрантов из Северной Африки на Канарах изнасиловали предложившую им помощь туристку из Ирландии.

Сообщается, что ирландка гуляла в парке муниципалитета Моган. Там она завязала разговор с группой молодых людей и поинтересовалась, как им живётся в чужой стране. Однако мигранты повели себя агрессивно и, напав на женщину, изнасиловали её, сообщает El Periodico.

Преступников задержали через два дня. Им было от 18 до 35 лет, в Испанию они прибыли на лодке и находились в стране нелегально. Один из них причастен к другим преступлениям, в том числе сексуального характера.

Ранее сообщалось, что мигранты в городе Фолкстон (графство Кент, Великобритания) подожгли казармы, которые им запретили покидать из-за коронавирусных ограничений.

Приезжие ранее возмущались из-за условий содержания в казармах и требовали предоставить им более комфортабельное жилище. Власти отказывали им в этом, заявляя, что предоставленные помещения достаточно удобны. Мигранты продолжали жаловаться, что им приходится жить в общих спальнях из-за тесноты казарм.

По данным правозащитников, мигрантов согласились переселить только после 10-дневного карантина. Это могло спровоцировать бунт, приведший к поджогу казарм, писал NEWS.ru,