На границах с Китаем образовались заторы из-за поездов с углём из России

https://static.news.ru/photo/9d53570c-8be7-11eb-8178-96000091f725_660.jpg Фото: Jim West/Global Look Press

Пункты пропуска на границах РФ и Китая работают в ограниченном режиме. Во многом этому поспособствовало скопление на границах российских поездов с лесом и углём.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на генконсульство РФ в Харбине, основные ограничения связаны с эпидемиологической ситуацией. При этом ситуация на железнодорожных пропусках заметно лучше, чем на автомобильных.

Конечно, нестабильная эпидемическая обстановка в приграничье в целом негативно отражается на грузоперевозках между нашими странами, все без исключения пункты пропуска работают сейчас в ограниченном режиме, часто происходят задержки в отправке грузов, — говорится в сообщении.

Отмечается, однако, что заинтересованные стороны в России и в Китае стараются подстроиться к ситуации. Идёт работа над бесперебойным обеспечением грузов через границу.

Ранее NEWS.ru рассказывал, что в Челябинской области во время движения поезда с рельсов сошли 17 вагонов с углём. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошёл утром 16 марта на нечётном пути перегона Сыростан-Хребет. В какой-то момент многотонные вагоны сошли с рельсов. В результате ж/д полотно повреждено, однако обошлось без жертв. Пострадавших также нет.