Украинский депутат напал на секретаря российской делегации на ПАЧЭС

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Член украинской делегации, принимающей участие в заседании Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) в Анкаре, напал на секретаря делегации РФ Валерия Ставицкого, сообщили ТАСС в диппредставительстве России. Инцидент произошел в коридорах гостиницы, где проходит мероприятие. Пострадавшему оказывается необходимая помощь.

Мы находимся в гостинице, разбираемся, принимаем необходимые меры. Прибыл консул и врач, оказываем необходимую помощь, — сообщили в диппредставительстве.

Как заметил Telegram-канал Baza, потасовка попала в эфир программы «60 минут». Глава делегации РФ, депутат ГД Ольга Тимофеева давала комментарий, когда за ее спиной появился народный депутат Украины Александр Мариковский с флагом своей страны. Парламентарий выкрикивал проукраинские лозунги. Сотрудник международного управления Госдумы вырвал флаг у нардепа, после чего тот напал на него.

Ранее Тимофеева сообщила, что украинская делегация попыталась сорвать выступление представителей России на саммите. Она отметила, что украинцы стали мешать выступлению, выкрикивали оскорбления и развесили флаги своей страны.

До этого стало известно, что делегации Турции, России и Украины встретятся в Стамбуле 5 мая. По словам источников, представители стран обсудят транспортировку российского аммиака через порты Украины.

Заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин ранее заявил, что Москва отвергает попытки Киева выдвигать политические условия для запуска аммиакопровода Тольятти — Одесса. По его словам, российская сторона через разных посредников, включая сотрудников ООН, получала различные политические требования от украинской стороны и отвергала их, как отвергает и сейчас.