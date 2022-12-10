На белорусско-латвийской границе обнаружили потерявшего сознание беженца Погранкомитет Белоруссии сообщил о найденном без сознания беженце, вытесненном из Латвии

Фото: Shutterstock

Латвийские силовики вытеснили беженца из Сирии на белорусскую границу, пограничники республики обнаружили его без сознания, сообщили в пресс-службе Государственного пограничного комитета Белоруссии. Пограничники оказали беженцу первую помощь и передали медикам.

8 декабря на белорусско-латвийской границе пограничным нарядом обнаружен мужчина восточной внешности в бессознательном состоянии. У него при себе была копия паспорта гражданина Сирии. Белорусские пограничники оказали иностранцу первую помощь и вызвали медиков. Установлено, что латвийские силовики вытеснили иностранца на белорусскую территорию, — говорится в сообщении.

По данным Госпогранкомитета, мужчина с признаками истощения и обморожения был доставлен в реанимацию больницы в Браславе (Витебская область). У беженца врачи диагностировали сахарный диабет, состояние пациента оценивается как средней степени тяжести.

Ранее на белорусско-польской границе обнаружили тело гражданина Ирака. Оно лежало недалеко от калитки в польском заграждении. Пограничники установили, что тело переместили из Польши в Белоруссию. Для установки обстоятельств произошедшего и причин смерти на место вызвали группу оперативников.

В ноябре на границе Белоруссии и Польши обнаружили тело беженца из Северной Африки. Тело мужчины без одежды нашли вблизи польских инженерных заграждений, вместе с ним обнаружили группу истощенных и обессиленных беженцев из Северной Африки.