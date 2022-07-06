«Мы помним эти преступления»: Санду заявила об опыте советской оккупации

Фото: ThePresidentialOfficeUkraine/Global Look Press

Майа Санду

Молдавия, как и Литва, имеет опыт иностранной оккупации, она подвергалась вторжению СССР и помнит об этом, сообщила президент республики Майя Санду на встрече в честь Дня государственности Литвы в Вильнюсе, передаёт EADaily. По словам главы государства, оккупация грозила разрушить национальные элиты, принесла террор, насильственную коллективизацию и волны депортации.

Наша страна поминает жертв сталинских депортаций, которые разлучили десятки тысяч семей, разрушили десятки тысяч судеб. Мы помним эти преступления и обязаны не допустить их повторения, — сказала Санду.

Президент добавила, что Молдавия и Литва веками сохраняли близкие отношения, а молдавские граждане с восхищением следили за национальным освободительным движением в Литве в конце 1980-х. Санду отметила, что её страна ценит поддержку Литвы в развитии демократии и европейской интеграции Молдавии.

23 июня саммит Евросоюза предоставил Украине и Молдавии статус кандидата на вступление в Евросоюз. После этого спикер молдавского парламента Игорь Гросу заявил, что страна поддержит новые санкции ЕС против России. Парламентарий добавил, что Молдавия настроена на хорошие отношения с Россией и торговлю с ней, но только на условиях взаимного уважения.