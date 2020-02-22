https://static.news.ru/photo/1afd6bbc-5588-11ea-a4fb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Chen Zhonghao/XinHua/Global Look Press

Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева выступила с заявлением. По её прогнозам, рост экономики Китая снизится до 5,6% из-за вспышки коронавируса.

В январе мы прогнозировали повышение темпов роста мирового ВВП с 2,9% в прошлом году до 3,3% в этом году. С тех пор 2019-nCoV — чрезвычайная ситуация в области здравоохранения международного масштаба подорвала экономическую активность в Китае, — заявила Георгиева.

Однако она добавила, что воздействие на мировую экономику будет относительно небольшим и краткосрочным. С другой стороны, МВФ не исключает и более мрачных сценариев развития событий.

В конце декабря 2019 года медики зафиксировали вспышку нового заболевания. Она возникла в центральном районе КНР — провинции Хубэй.

По состоянию на 22 февраля жертвами коронавируса стали 2345 человек, 76 228 человек заразились, а более 20,6 тысяч выздоровели. Об этом сообщал NEWS.ru.