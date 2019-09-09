https://static.news.ru/photo/e2a9ef70-d313-11e9-b2bc-fa163e074e61_660.jpgКристалина ГеоргиеваФото: Li Muzi/Xinhua/Global Look Press
Представитель Болгарии Кристалина Георгиева стала единственным претендентом на пост главы Международного валютного фонда (МВФ). Официально должность называется «директор-распорядитель».
Срок подачи заявок кандидатов на пост следующего директора — распорядителя МВФ завершился 6 сентября. Единственный кандидат, гражданка Болгарии Кристалина Георгиева, подтвердила готовность номинироваться на эту должность, — говорится на официальном сайте организации.