https://static.news.ru/photo/e2a9ef70-d313-11e9-b2bc-fa163e074e61_660.jpg Кристалина Георгиева Фото: Li Muzi/Xinhua/Global Look Press

Представитель Болгарии Кристалина Георгиева стала единственным претендентом на пост главы Международного валютного фонда (МВФ). Официально должность называется «директор-распорядитель».

Срок подачи заявок кандидатов на пост следующего директора — распорядителя МВФ завершился 6 сентября. Единственный кандидат, гражданка Болгарии Кристалина Георгиева, подтвердила готовность номинироваться на эту должность, — говорится на официальном сайте организации.

В 2019 году Георгиева также находилась в числе кандидатов на должность главы Европейского совета, но позже выбыла из списка.

Ранее News.ru сообщал, что Греция намерена погасить долг перед Международным валютным фондом. Общая задолженность Афин перед МВФ составляет около €9,8 млрд.