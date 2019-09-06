https://static.news.ru/photo/99a4b8d0-d234-11e9-8591-fa163e074e61_660.jpg Кириакос Мицотакис Фото: Simone Kuhlmey/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Греция намерена погасить долг перед Международным валютным фондом. Общая задолженность Афин перед МВФ составляет около 9,8 миллиарда евро.

Запрос будет подан в Еврогруппу в пятницу. Мы будем экономить 75 миллионов евро в год на этом, — заявил премьер-министр Кириакос Мицотакис на пресс-конференции.

Он напомнил, что сейчас Греция имеет возможность взять более дешёвые кредиты, чем у МВФ.

Согласно процедуре, Фонд, ESM и Еврогруппа будут официально проинформированы о намерении правительства Греции, поскольку требуется одобрение парламентов некоторых стран.



В течение нескольких лет Афины были лишены возможности кредитоваться на международных финансовых рынках из-за глубокого экономического кризиса. Деньги в долг страна получала по программам финансовой помощи от тройки международных кредиторов в обмен на реформы и политику затягивания поясов. Последний транш в размере €15 млрд от Еврогруппы датируется началом августа 2018 года.



В 2018 году госдолг Греции составил более 357 миллиарда евро, или 192,4%. При этом международное рейтинговое агентство Standard and Poor's повысило кредитный рейтинг Греции. Согласно опубликованному накануне пресс-релизу, он вырос с уровня B до B+, при этом сохраняется позитивный прогноз. Поводом стало улучшение баланса кредитоспособности. По словам аналитиков S&P, рейтинг может подняться ещё выше в случае роста прямых инвестиций в Грецию из-за рубежа, писал News.ru.