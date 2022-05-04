МВД Киргизии попросило граждан не использовать символику спецоперации 9 мая

Фото Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

МВД Киргизии призвало не использовать символику специальной военной операции российских военных на Украине в ходе праздничных мероприятий 9 мая, говорится на сайте ведомства. Сотрудники министерства объяснили, что данные меры вводятся в целях пресечения разжигания межнациональной розни, а также во избежание возможных провокаций.

Сотрудниками органов внутренних дел Кыргызской Республики проводятся профилактические мероприятия по недопущению использования и ношения изображений, эмблем, символики, связанных с конфликтом между Украиной и Россией, — сказано в сообщении.

В ведомстве также подчеркнули, что в данный момент «ведётся усиленная разъяснительная работа» с рыночными торговцами, которые сдают в аренду военную форму. Сотрудники спецслужб также проводят мониторинг соцсетей.

Ранее российская киберспортивная команда Virtus.рro в дисциплине Dotа 2 была отстранена с турнира из-за того, что один из игроков Иван Москаленко (под ником Pure) нарисовал символ Z на мини-карте во время официального матча. Об отстранении сообщил турнирный оператор в своём Twitter-аккаунте. Таким образом, соперники Virtus.рro, которая на турнире выступает под названием Outsiders, получили техническую победу.