Команду Virtus.Pro дисквалифицировали за символ Z в матче по Dotа 2

Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российская киберспортивная команда Virtus.рro в дисциплине Dotа 2 была отстранена с турнира из-за того, что один из игроков Иван Москаленко (под ником Pure) нарисовал символ Z на мини-карте во время официального матча. Об отстранении сообщил турнирный оператор в своём Twitter-аккаунте. Таким образом, соперники Virtus.рro, которая на турнире выступает под названием Outsiders, получили техническую победу.

[Команда] Outsiders была дисквалифицирована из второго тура региональных отборочных DPC EEU. <...> Ей также будет присвоено техническое поражение на все игры, которые она должна была сыграть в ближайшее время, — гласит заявление организации.

Москаленко изобразил символ Z во время паузы в матче DPC-лиги Восточной Европы против Mind Games. Этот символ был нарисован на мини-карте, на которой игроки изображают для своей команды пути отхода или возможные манёвры в противостоянии с оппонентом. При этом сам киберспортсмен и его товарищ по команде моментально перечеркнули латинскую букву.

Virtus.pro проводили встречи на турнире под названием Outsiders, которое используется игроками российской команды, когда организаторы отстраняют Virtus.pro от участия в турнире.

В матче против Mind Games российская команда одержала победу со счётом 2:0 по картам и должна была встретиться в финале турнира с BetBoom Team.

Ранее представители российского клуба Virtus.pro в беседе с NEWS.ru высказались против дискриминации граждан РФ в киберспорте, в том числе выступающих в составе зарубежных команд. В Virtus.pro добавили, что «отдельными активистами ведётся кампания» по бойкотированию участников соревнований из РФ, как отдельных профессионалов, так и целых коллективов.