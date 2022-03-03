МВД Израиля объяснило, почему не принимает беженцев с Украины

Израиль — государство еврейского народа, а беженцам помогает Европа, заявила министр внутренних дел страны Айелет Шакед, сообщает EADaily. Так она объяснила, почему Израиль не принимает беженцев с Украины. При этом украинским туристам, которых сейчас в стране около 2400, продлят визы на два месяца.

Потому что Израиль — это государство еврейского народа. В этом суть Израиля. Мы хотим принять здесь как можно больше тех, кто имеет право на возвращение. Беженцам помогает Европа. Что касается тех украинцев, у которых есть здесь семья, они могут приехать на пару недель, отдохнуть. Но постоянный статус мы даём только тем, кто имеет право на возвращение, — сказала Шакед.

Она добавила, что каждый случай въезда в страну рассматривается отдельно. Так, восьмерым туристам из 20 с российскими паспортами сегодня отказали в возможности въехать.

Тем же украинцам, у кого есть право на возвращение в Израиль, Шакед посоветовала обратиться к консулам «Натива» в Венгрии, Румынии, Польше и Молдове.

Ранее профессор кафедры демографии МГУ Ольга Воробьёва спрогнозировала волну эмиграции из России в полтора-два раза выше, чем до пандемии COVID-19. По её мнению, некоторые россияне оценивают ситуацию в стране как «кошмарную» и это толкает их бежать из РФ. Проблема в том, что уезжает молодое и образованное население.