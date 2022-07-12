МВД Херсонской области сообщило о последствиях удара по Новой Каховке МВД: за медпомощью после ракетного удара обратились 190 жителей Новой Каховки

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Украина. Херсонская область. Новая Каховка. Мужчины на месте разрушений после обстрела ВСУ

Около 190 человек обратились за медицинской помощью после ракетного обстрела Новой Каховки, сообщило МВД Херсонской области в Telegram-канале МВД области со ссылкой на администрацию. Удар был нанесен украинскими войсками накануне: ВСУ применили РСЗО Himars производства США. По последним данным, погибли семь человек и еще около 60 получили ранения.

Порядка 190 человек обратились за медицинской помощью после удара ВСУ по Новой Каховке в Херсонской области, — говорится в сообщении.

При обстреле уничтожен склад гуманитарной помощи, завод, производивший оборудование для ГЭС по всему миру, получили повреждения жилые дома, рынок и больница. Глава ВГА Каховского района Владимир Леонтьев считает, что удар был нанесен по личному приказу президента Украины Владимира Зеленского.