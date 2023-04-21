Мужчины в правительстве Канады устроили дефиле в розовых туфлях на шпильке

Фото: Соцсети

Мужчины в правительстве Канады во главе с премьер-министром Джастином Трюдо пришли в кабинет заседаний в ярко-розовых туфлях на шпильке. Таким образом они решили поддержать женщин, подвергшихся насилию, и провели акцию Hope in Heels («Надежда на каблуках»), сообщил в соцсетях министр транспорта страны Омар Альхабра.

Насилие в отношении женщин по-прежнему распространено в нашем обществе. Hope in Heels — это мероприятие, которое распространяет информацию о насилии в отношении женщин, а также побуждает мужчин и мальчиков участвовать в решении проблемы. Мы носили их фирменные розовые туфли на каблуках в поддержку этого важного дела, — написал министр.

Ранее стало известно, что борьбу за права женщин а России могут признать экстремистской идеологией. Законопроект подготовил зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев. По его мнению, почти все лидеры российского фемдвижения разрушают традиционные ценности.

Писательница Мария Арбатова заявила, что законопроект является «плевком в лицо» всем россиянкам, так как даже те женщины, которые не придерживаются феминистских взглядов, предпочитают равенство в правах.