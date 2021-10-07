Москва ответит на решение НАТО выслать российских дипломатов

Москва ответит на решение НАТО выслать восьмерых российских дипломатов из Брюсселя. Обвинения Альянса в «злонамеренных действиях» представителей РФ безосновательны и лицемерны. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Трансляция брифинга ведётся на странице российского внешнеполитического ведомства в Twitter.

По словам Захаровой, соответствующее решение НАТО является нелепой выходкой. Альянс несколько раз просил назначить в Брюсселе российского постоянного представителя и не ограничиваться контактами на уровне исполняющего его обязанности.

Данный шаг натовцев удивил, но не стал неожиданным. Удивил он своей бесцеремонностью, потому что никаких официальных объяснений причин названо не было, — подчеркнула Захарова.

Она напомнила, что численность постпредства РФ при НАТО дважды уже сокращалась: в 2015 и в 2018 годах.

Ранее в НАТО было принято решение выслать восьмерых сотрудников миссии РФ при Альянсе за враждебную деятельность. Генсек организации Йенс Столтенберг отметил, что это связано не с конкретными событиями, а в целом с деятельностью РФ.

Замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко прокомментировал высылку российских дипломатов из Брюсселя. По его словам, «истинная цена» заявлений НАТО о стремлении снизить напряжённость стала понятна всем и верить заявлениям представителей военно-политического блока о деэскалации в отношениях с Россией больше не стоит.