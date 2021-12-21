Москва отказалась подключать Киев к переговорам о гарантиях безопасности

Москва не видит необходимости на данном этапе подключать Украину к переговорам с США и НАТО о гарантиях безопасности. Об этом заявил РИА Новости замглавы МИД России Андрей Руденко, добавив, что Киеву проекты соглашений не предоставлялись, но он «в курсе».

Пока наши проекты договоров были переданы лишь двум субъектам — США и Североатлантическому альянсу. Украине мы ничего не передавали, но, естественно, Украина в курсе, как и все остальные. На данном этапе мы не видим необходимости в их участии, — цитирует его агентство.

17 декабря МИД России опубликовал проекты соглашений по безопасности с НАТО и, в частности, с США. В них Москва предлагает Альянсу взять обязательство о дальнейшем нерасширении на Восток, а также о неприсоединении Украины и других стран бывшего СССР.

Кроме того, Россия и НАТО дают обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной. Также для предотвращения опасной военной деятельности Москва предлагает договориться о предельной дистанции сближения боевых кораблей и самолётов, а также отвести районы оперативных учений на согласованное расстояние от линии соприкосновения Россия — НАТО.

Россия также предлагает закрепить в договоре принцип невозможности развязывания ядерной войны. Отмечается, что принимая договор, стороны подтверждают «свои обязательства по Соглашению о мерах по уменьшению опасности возникновения ядерной войны между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединёнными Штатами Америки от 30 сентября 1971 года» и других документов.

Отмечается, что Вашингтон пока не отреагировал на российские предложения по гарантиям безопасности, Москва до сих пор ждёт ответа.