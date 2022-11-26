Мощный пожар вспыхнул рядом с «деревней болельщиков» в Катаре

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рядом с «деревней болельщиков» в Катаре в субботу, 26 ноября, вспыхнул мощный пожар. Поднимавшийся столб дыма был виден за несколько километров от места происшествия. По имеющимся данным, возгорание случилось на строящемся объекте и складах. Журналисты Daily Mail передают, что силы гражданской обороны Катара уже потушили пожар.

Отмечается, что точное место возникновения огня неизвестно. Спасатели справились с возгоранием, в результате ЧП никто не пострадал.

Происшествие случилось в городе Лусаил, построенном с нуля специально для проведения чемпионата мира по футболу в Катаре. Он находится к северу от Дохи. Открытые источники свидетельствуют о том, что на строительство Лусаила было потрачено 40 миллиардов фунтов стерлингов.

Ранее сообщалось, что в последние 10 лет «Талибан» (организация признана террористической и запрещена в России) поставлял Катару технику, которая использовалась при строительстве стадионов к чемпионату мира по футболу 2022 года. Журналисты при этом ссылаются на представителей властвующего в Афганистане движения.

По данным СМИ, с 2013 года несколько руководителей талибов проживали в Дохе, где вели переговоры по поводу мирного урегулирования с США и ООН. По словам инсайдера, движение также вложило большие деньги непосредственно перед проведением ЧМ.