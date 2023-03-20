«Мощная поддержка Путина вопреки ордеру на арест»: Запад оценил визит Си Западные СМИ пытаются понять, почему первый после своего переизбрания зарубежный визит Си совершил именно в Россию

Фото: Li Xueren/XinHua/Global Look Press

Си Цзиньпин и Владимир Путин

Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Москву с трехдневным визитом, в ходе которого он проведет переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным и примет участие в ряде других мероприятий. Западные СМИ пытаются понять, почему первый после своего переизбрания зарубежный визит Си совершил именно в Россию. Все версии — в материале NEWS.ru.

CNN: визит Си разрушает попытки изолировать Путина

CNN обращает внимание на то, что встреча лидеров РФ и КНР является первой после того, как Международный уголовный суд в Гааге (МУС) выписал ордер на арест Владимира Путина (подробнее о том, что значит этот ордер, NEWS.ru рассказывал здесь).

«Этот „визит мира и дружбы“ лидер Китая использует в своих интересах — ему надо подкрепить начавшееся ранее в марте дипломатическое наступление Пекина, который пытается присвоить себе роль главного миротворца в российско-украинском конфликте и отнять эту роль у США, — сообщает телеканал. — Китай только что добился неоспоримого успеха, помирив между собой Иран и Саудовскую Аравию, и теперь пытается развить этот успех».

CNN добавляет, что «этот визит разрушает все попытки Запада изолировать Путина».

NYT: Запад скептически оценивает официальные цели встречи

New York Times (NYT) подчеркивает, что на Западе скептически воспринимают объявленную в Пекине задачу визита — содействовать установлению мира между РФ и Украиной.

«В западных столицах опасаются, что приезд Си в Москву, наоборот, подольет, масла в огонь. Китай до сих пор не осуждал Россию за операцию на Украине, но и не поддерживал их напрямую, — пишет газета. — А в опубликованной в понедельник статье Путин загадочно намекнул на то, что от этого визита он ожидает „еще более тесных двусторонних отношений с Китаем“».

The Guardian: Москва всё сильнее зависит от Пекина

The Guardian полагает, что Путин и Си встречаются и будут встречаться вне зависимости от фона вокруг России, потому что два лидера не только партнеры, но еще и друзья.

«В опубликованной накануне своего визита в Москву статье китайский руководитель напирает на „прагматизм“ в отношениях с Путиным, который, со своей стороны, напирает на то, что они являются с Си „добрыми старыми друзьями“. Крайне символично, что лидер второй по значимости сверхдержавы не скрывает эту дружбу в то время, когда его друг ведет боевые действия на Украине. Но эти слова не могут скрыть тот факт, что Москва все сильнее зависит от Пекина», — считает британская газета.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Владимир Путин и Си Цзиньпин

Радио NRP: Пекин не сможет усадить Москву и Киев за стол переговоров

Американское радио NPR полагает, что шансы на успех миротворческой миссии Си Цзиньпина весьма малы.

«Как бы ни пытался Пекин усадить Москву и Киев за стол переговоров, маловероятно, что из этого выйдет толк. Позиции враждующих сторон слишком разнятся, чтобы ожидать такого исхода от поездки, хотя Си вначале в Москву, а оттуда — в Киев», — сообщает NPR.

Радиостанция характеризует отношения между Путиным и Си как «брак по расчету» — во всяком случае, со стороны последнего.

«Для Пекина его миротворческие инициативы только инструмент для повышения собственного веса в глазах мирового сообщества. Китаю надо „отмыться“ от ощущения, которое существует в Европе, что Пекин молчаливо поддерживает российские действия на Украине. Это подрывает отношения с Европой, которые для Китая очень важны экономически», — утверждает NPR.

Time: Китай заботится только о собственных интересах

Журнал Time усомнился, что Китаю в ближайшее время удастся содействовать прекращению огня на Украине.

«У Си Цзиньпина не так много инструментов, чтобы склонить к миру как Москву, так и Киев, ведь обе стороны рассчитывают только на свою победу, — пишет журнал. — Если лидер КНР приехал в Москву именно с этой целью, его визит, с большой долей вероятности, окончится провалом».

О том, что сам Си не питает каких-то особых иллюзий на этот счет, говорит, по мнению автора Time, тот факт, что в обширной (более 1800 слов) статье китайского лидера слово «Украина» упомянуто только три раза, и лишь в одном абзаце. Журнал также указывает, что упомянутый в статье Си рост российско-китайской торговли в 2022 году до $190 млрд состоялся благодаря попыткам России найти альтернативу торговым связям, оборванным в результате западных санкций против РФ.

«Любые глобальные кризисы, будь то продовольственный, гуманитарный, энергетический, для Пекина интересны ровно настолько, насколько они затрагивают китайские интересы. Украинский кризис не исключение. Китай готов обменять свою поддержку России в этом кризисе на поддержку со стороны Москвы его собственного противостояния с враждебными странами и блоками, такими как AUKUS», — заключает Time.

Фото: Pang Xinglei/XinHua/Global Look Press Владимир Путин и Си Цзиньпин

WP: Визит показал солидарность с изолированной Россией

Гадать о конкретном содержании переговоров между Путиным и Си нет смысла, да это и не так важно, полагает газета The Washington Post.

«Дело не в словах и заявлениях обоих лидеров. Самое важное в этом трехдневном визите просто то, что он состоялся вопреки решению МУС. Этот само по себе — самая мощная и недвусмысленная поддержка Пекином Владимира Путина, — пишет газета. — Путин и Си оба позиционируют себя как борцы за новый мировой порядок. Их союзничество имеет под собой, по сути, единственное общее основание — противостояние Соединенным Штатам».

Издание предсказывает: «лидеры во всем мире эти три дня будут не спускать глаз с Москвы», ожидая каких-либо признаков того, что Си Цзиньпин прямо или косвенно гарантирует Владимиру Путину поддержку в спецоперации на Украине.