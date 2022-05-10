МО: военные ЛНР перешли на административную границу республики

Бойцы МВД ЛНР / Фото Виктор Антонюк/РИА Новости

Военные Народной милиции ЛНР при поддержке Вооружённых сил России перешли на административную границу республики, заявили в Минобороны РФ. В Telegram-канале военного ведомства уточнили, что решающим моментом операции стала зачистка города Попасная от бойцов ВСУ. Отмечается, что по ходу наступления российские военные уничтожили 120 украинских солдат, 13 единиц бронетехники и 12 автомобилей.

Подразделения НМ ЛНР при поддержке ВС РФ, завершив зачистку от националистов населённого пункта Попасная, прорвали глубоко эшелонированную оборону противника и вышли на административную границу Луганской республики, — сказано в сообщении.

В отчёте министерства добавили, что со старта проведения военной спецоперации российская армия уничтожила 163 самолёта, 124 вертолёта, 793 беспилотных летательных аппарата и 300 зенитных ракетных комплексов Украины.

Ранее Минобороны РФ опубликовало кадры боевой работы расчётов зенитной ракетной системы (ЗРС) С-300В, а также переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) «Игла». Отмечается, что ЗРС призваны обеспечивать защиту подразделений Вооружённых сил России (ВС РФ) от средств воздушного нападения во время спецоперации. Военные с помощью С-300В в основном сбивают украинские беспилотные летательные аппараты Bayraktar TB2.